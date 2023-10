Jest potwierdzenie prosto z Barcelony. Leo Messi ma powrócić na Camp Nou

Latem 2021 roku doszło do zdarzenia, które wcześniej dla fanów FC Barcelona zdawało się być scenariuszem absolutnie abstrakcyjnym - z klubem rozstał się bowiem Leo Messi, który wkrótce potem stał się też zawodnikiem PSG. Wówczas nie doszło do hucznego pożegnania Argentyńczyka - obecny dyrektor sportowy "Blaugrany", Deco, zapowiada jednak, że do takiej sentymentalnej ceremonii w formie meczu na pewno dojdzie. Padły nawet konkretne daty, kiedy kibice powinni spodziewać się powrotu mistrza świata na - odnowione już - Camp Nou.