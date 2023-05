Jego współpraca z "Blaugraną" skończyła się jednak po paru miesiącach - reprezentant Gabonu trafił do Chelsea, stając się częścią potężnej ofensywy transferowej "The Blues". Na Stamford Bridge ewidentnie nie znalazł jednak swojego miejsca, walcząc z kolejnymi urazami lub zasiadając na ławce rezerwowych.

Efekt jest taki, że napastnik w ogóle nie powstrzymuje się przed okazywaniem swojej tęsknoty za Katalonią - ostatnio wypytany przez jednego z fanów stwierdził bez ogródek, że powrót do " Barcy " to jego marzenie, choć na razie niczego nie należy tu przesądzać.

Aubameyang już myśli o transferze. Czy FC Barcelona da radę tego dokonać?

Jak dodał, wszystko tak naprawdę ma zależeć od - można by rzec drastycznych w tym kontekście - ruchów. Żeby zakontraktowanie Aubameyanga nie naruszyło Finansowego Fair Play gracz musiałby się zgodzić na obniżkę pensji względem tego, co zarabia obecnie w Anglii.

Dużo istotniejsze jest jednak to, że musiałby przy tym do "Blaugrany"... przejść zupełnie za darmo, a to już oczywiście rzecz z gatunku skomplikowanych. Jego umowa z "The Blues" obowiązuje bowiem do końca czerwca 2024 roku i nie jest pewne, czy Chelsea ot tak postawi na rozwiązanie jej za porozumieniem stron.