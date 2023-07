W kuluarach mówiło się, że to z grona Sergi Roberto - Marc-Andre ter Stegen wyłoniony zostanie nowy przywódca zespołu. Dotychczasowa trójka etatowych "jedynek" w szatni, tworząca radę kapitanów, już opuściła klub z Camp Nou.

Wybór Roberto to z jednej strony oczywiście wielki przywilej i dowód uznania , z drugiej jednak spora odpowiedzialność na hiszpańskim defensorze. Gracz Barcy już miał możliwość okazjonalnie zakładać opaskę kapitana, ale nigdy wcześniej nie znalazł się w takiej roli.

Lewandowski "przegrywa" z Dembele. Nowy kapitan Barcelony wprost

W tej chwili "Duma Katalonii" przebywa na zgrupowaniu w Stanach Zjednoczonych, gdzie zespół szlifuje formę do kolejnego sezonu, konfrontując się z wielkimi firmami. Wszystko zaczęło się jednak od falstartu, gdy z powodu wirusowego zapalenia żołądka i jelit u kilku piłkarzy , Katalończycy odwołali pierwszy mecz kontrolny z Juventusem Turyn , w składzie z Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem .

Jeśli ktoś myślał, że to Robert Lewandowski jest dziś piłkarzem nie do zastąpienia, to od Roberto dowiedział się, że w kadrze "Blaugrany" jest jeszcze cenniejsza, 26-letnia perełka.