Jeden z gwiazdorów Barcelony odejdzie? Pojawiła się wielka oferta

Odejście Holendra pomogłoby "Dumie Katalonii" w ten sposób, że jest on jednym z czterech kapitanów drużyny, a przede wszystkim jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy, a jego kontrakt obowiązuje jeszcze do 2026 roku.

Co prawda Barcelona w tym momencie nie miała zamiaru sprzedawać de Jonga, a nawet myślano o nowej umowie, ale pod warunkiem adaptacji wysokości zarobków do sytuacji ekonomicznej klubu. Według RAC1 nowa kwota oscylowałaby wokół 15 milionów na sezon (obecnie ponad 30 mln), co oznaczałoby pensję bliższą normalnej w zespole.