Robert Lewandowski był pierwszym polskim piłkarzem w historii FC Barcelona. Niebawem oficjalnie dołączy do niego Wojciech Szczęsny, który jest o krok od finalizacji swojego transferu do ekipy "Dumy Katalonii". Zanim jednak do tego dojdzie, przy okazji wtorkowego meczu z Young Boys Berno wiadomość do naszego bramkarza wysłał były zawodnik "Barcy" - Paulinho.