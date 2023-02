Włodarze FC Barcelona nie kryją się specjalnie z faktem, że pomimo wielu głośnych transferów w ostatnim czasie dalej mają na oku co najmniej kilka poważnych wzmocnień w różnych formacjach. Jednym z priorytetów Katalończyków jest z pewnością pozyskanie kogoś do obrony.

Co prawda tacy zawodnicy, jak Andreas Christensen czy Ronald Araujo mogą być pewni swoich pozycji w klubie, natomiast zawsze przyda się piłkarz do rotacji. Takim graczem ma być nikt inny, jak młody, bo wciąż tylko 23-letni, Evan N'Dicka .

Evan N'Dicka w FC Barcelona? Do transferu brakuje już naprawdę niewiele...

Evan N'Dicka to ważny gracz Eintrachtu

Evan N'Dicka to podstawowy defensor w drużynie "Orłów" - niemal zawsze rozgrywa on w ich barwach pełne 90 minut, ciesząc się pełnym zaufaniem trenera Olivera Glasnera. Wydaje się jednak przy tym, że dla obrońcy nastał właśnie idealny moment na to, by spróbować swoich sił w jeszcze większym - jeśli można to tak ująć - klubie.