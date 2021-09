Inwestor z Dubaju spłaci długi FC Barcelona?

Primera Division

Problemy finansowe FC Barcelona są powszechnie znane właściwie wszystkim kibicom futbolu. To głównie z ich powodu Duma Katalonii przeżywa ostatnio ciężki okres. Wygląda jednak na to, że niebawem mogą one zostać rozwiązane za sprawą tajemniczych inwestorów z Dubaju.

