Media na Półwyspie Iberyjskim informują, że Iker Casillas zamierza ubiegać się o fotel prezesa Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF). Wybory odbędą się już w tym roku.

O kandydaturze Casillasa mówiło się w Hiszpanii już od jakiegoś czasu. Radio SER potwierdza te doniesienia. Były bramkarz Realu Madryt miał już nawet poinformować o swojej decyzji Radę Sportu, która jest odpowiedzialna za wyznaczenie terminu wyborów.

Nowy prezes miał zostać wyłoniony jesienią. Obecny szef RFEF Luis Rubiales chce jednak, by głosowanie odbyło się jeszcze przed Euro 2020.

Według ustaleń hiszpańskich dziennikarzy Casillas kontaktował się już z członkami reprezentacji, z którą sięgnął w 2010 roku po mistrzostwo świata, by prosić o ich poparcie. Niebawem ma poinformować o zakończeniu piłkarskiej kariery i skupić się na kampanii wyborczej.

Formalnie Casillas wciąż jest związany kontraktem z FC Porto. Ciągle nie wrócił jednak do gry po zawale serce, który przeszedł w maju ubiegłego roku. W listopadzie wznowił za to treningi na murawie, a wcześniej klub włączył go do sztabu szkoleniowego. Teraz najprawdopodobniej eks-kapitan reprezentacji Hiszpanii szykuje się już powoli do nowych wyzwań.

