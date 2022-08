Holenderska legenda bardzo ostro o Barcelonie. "To mafia!"

Holender był gościem progamu "Ziggo Sport", gdzie naturalnie został zapytany o sytuację związaną z piłkarzem występującym na dosyć podobnej pozycji, co on w przeszłości.

- Nie można tak traktować ludzi. Frenkie zarabia za dużo? Najpierw podpisujesz umowę, a potem ją wypełniasz lub odchodzisz na dobrych warunkach, ale nie w taki sposób. To jest mafia i muszą być ukarani - nie gryzł się w język van der Vaart.

Zdjęcie Rafael van der Vaart / Getty Images

Wszystko rozbija się o fakt, że Barcelona mimo pewnych problemów finansowych, wydaje sporo pieniędzy na rynku transferowym. Oprócz uruchamiania kolejnych dźwigni finansowej, klub szuka pieniędzy także w oszczędnościach.

Zdjęcie Frenkie de Jong / AFP

De Jong trafił do Barcy w 2019 za 80 milionów euro i podpisał bardzo wysoki kontrakt. Klub początkowo starał się go namówić do odejścia, zainteresowany był choćby Manchester United, teraz w hiszpańskich mediach przewagę ma narracja mówiąca, że obie strony dogadają się po prostu na obniżkę zarobków, bo piłkarz chce pozostać w klubie, a dodatkowo prezentuje dobrą formę sportową.

Van der Vaart to legenda reprezentacji Holandii, dla której zagrał w 109 meczach i zdobył 25 goli. Był także częścią kadry, która w 2010 roku w RPA zdobyła wicemistrzostwo świata.