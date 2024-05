Hitowy transfer na horyzoncie. Rewelacja sezonu traci piłkarza, płacz w Barcelonie

Znamienne słowa Aleixa Garcii

"To był bardzo emocjonujący sezon. Miałem szczęście, bo mogłem w wielu meczach nosić kapitańską opaskę, a to jest przywilej, ponieważ kocham ten klub" - powiedział 26-letni pomocnik.

Garcia w Gironie występuje od 2017 roku, ale wtedy był tylko wypożyczony z Manchesteru City . Do Anglii trafił dwa lata wcześniej z rezerw Villarrealu. Najpierw był graczem drużyn młodzieżowych "Obywateli", a dopiero potem trafił do pierwszej drużyny, ale zdołał w niej wystąpić tylko cztery razy .

Częściej był wypożyczany. I tak w latach 2017-19 trafił do wspomnianej Girony, a w sezonie 2019/20 do belgijskiego Mouscron. Ostatecznie bez sumy odstępnego przeszedł do Dinama Bukareszt, a potem wrócił do Hiszpanii, do Eibaru. Następnym jego przystankiem była znowu Girona, w której od połowy 2021 roku rozegrał 172 mecze, strzelając osiem goli notując 21 asyst.