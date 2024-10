Hit z udziałem Realu Madryt zagrożony. Gwiazdy mogą nie wybiec na boisko

Katastrofa naturalna w Hiszpanii, ofiar wciąż przybywa

Skutki tej katastrofy są opłakane, zwłaszcza we wspomnianej prowincji Walencja. Po kilku godzinach liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 64 osoby, z czego aż 51 to mieszkańcy miasta Walencja.

W sobotę na Estadio Mestalla miał odbyć się pojedynek Valencia CF - Real Madryt. Dziennikarze stołecznego "AS-a" poinformowali, iż gospodarze poważnie rozważają złożenie prośby o przełożenie tego starcia. To samo źródło podkreśla, iż "Królewscy" nie zamierzają w tym względzie oponować, a do tego zaoferują swoją pomoc . W środę Real opublikował komunikat, w którym wyrażał swoją solidarność z ofiarami ulewy i gradobicia.

Real Madryt chciał się odkuć. Musi przełożyć plany na przyszły tydzień

Fani "Królewskich" mają za sobą fatalny tydzień. W Lidze Mistrzów udało się, co prawda, doprowadzić do fantastycznej "remontady" nad Borussią Dortmund (5:2). Kibice pamiętają jednak, że ich ulubieńcy do przerwy przegrywali 0:2 i nie mieli żadnych argumentów, a dopiero po przerwie fantastyczna postawa Viniciusa pozwoliła zgarnąć komplet punktów. To nie byłby problem, gdyby w weekend nie przyszła brutalna weryfikacja w pojedynku z FC Barceloną (0:4).