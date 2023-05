Hit transferowy z Bayernu do Barcelony? Jest zainteresowanie gwiazdą

Jeszcze pod koniec 2022 r. niewielu pomyślałoby, że kilka tygodni później Joao Cancelo nie będzie grał w Manchesterze City. Portugalczyk tracił miejsce w składzie na rzecz 18-letniego Rico Lewisa. Jak się okazało, było to już pokłosie konfliktu z Pepem Guardiolą. Obaj panowie nie chcieli już współpracować ze sobą i piłkarz został do końca sezonu wypożyczony do Bayernu Monachium.