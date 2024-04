Hit transferowy o krok! Mistrz świata jedną nogą w Barcelonie

Los Oriola Romeu przesądzony. Xavi poprosił o nowych pomocników

O ile w rundzie jesiennej Romeu regularnie występował w podstawowym składzie mistrza Hiszpanii, o tyle po serii słabszych spotkań Xavi całkowicie stracił do niego zaufanie, a 32-latek niejako przykuty został do ławki rezerwowych . Obsada pozycji defensywnego pomocnika, jakże newralgicznej dla Barcelony pozostaje wciąż kwestią nierozwiązaną.

Klub ma wielu kandydatów do roli "nowego Busquetsa", a najwyższe notowania mają Martin Zubimendi, Joshua Kimmich i Douglas Luiz. Każdy z nich kosztowałby jednak fortunę, a to dla zmagającej się z problemami finansowymi "Blaugrany" przeszkoda niemal nie do przeskoczenia. W pierwszej kolejności zdecydowano się zatem skupić na innych wzmocnieniach.