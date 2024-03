Hit na horyzoncie, Real chce mocno namieszać. Nawet Lewandowski dał sygnał

Joshua Kimmich, który do Bayernu Monachium trafił z RB Lipsk latem 2015 roku, już od wielu lat uchodzi za jedno z najważniejszych ogniw w zespole "Die Roten". Mimo wszystko istnieją pewne przesłanki wskazujące na to, że nie będzie on chciał kończyć kariery na Allianz Arena.