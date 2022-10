Hiszpańskie media zachwycone Robertem Lewandowskim. "Podniósł trupa"

Robert Lewandowski strzelił gola w 93. minucie meczu Valencii z Barceloną. Dzięki jego trafieniu "Duma Katalonii" wygrała na Estadio Mestalla. To była jego trzynasta bramka po dwunastu kolejkach ligowych. Polski napastnik został mocno pochwalony przez hiszpańskie media.

Lewandowski doceniony przez hiszpańskie dzienniki. "Jego transfer był słuszną decyzją"

"Lewandowski podniósł trupa" - napisał obrazowo dziennik "AS". "Gol Polaka w doliczonym czasie wystarczył do przełamania zapaści zespołu po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. On przyjechał do Walencji właśnie po to, by to zrobić i udało mu się to" - skomentowała madrycka gazeta.

"Epicka bramka polskiego napastnika dała Barcelonie minimalne zwycięstwo" - czytamy w katalońskim "Sporcie". "Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, a zmęczenie zawodników nie pozwoli na zmianę rezultatu, na ratunek pojawił się jak zwykle Lewandowski. Pokonał Mamardashviliego po dośrodkowaniu od Raphinhi i zdobył cennego gola w walce o mistrzostwo kraju" - dodano.

Snajpera "Blaugrany" wyróżniło także "Mundo Deportivo". - To był moment na reakcję po rozczarowaniu w Champions League. Barcelona grała nieco lepiej niż z Bayernem Monachium, ale potrzeba było Lewandowskiego w doliczonym czasie gry, by wygrać i utrzymać dobrą serię w lidze. Jego koledzy już widzieli, jak dwa punkty wymykają się z rąk, ale napastnik rozbudził ich radość. Strzelił trzynastą bramkę w LaLiga i wciąż udowadnia, że jego transfer był dobrą decyzją" - pochwalono.

