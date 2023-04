Hiszpańskie media zachwycone Barceloną. "Zabójcza i zorganizowana"

FC Barcelona wygrała z ostatnią drużyną w tabeli Primera Division 4:0. Elche próbowało swoich sił, ale zabrakło im jakości i szczypty szczęścia, by zdobyć chociaż bramkę honorową. To jednak nie zmartwienie Xaviego Hernandeza, którego zespół w tabeli "na żywo" powiększył przewagę nad Realem Madryt do piętnastu punktów i czeka na ruch "Królewskich" w niedzielnym spotkaniu z Realem Valladolid.