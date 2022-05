Hiszpańskie media przekonane. To ostatni mecz Lewandowskiego dla Bayernu

O godzinie 15,30 Wolfsburg podejmie pewnych już od dawna 10. z kolei tytułu Bawarczyków. "El Mundo Deportivo" pyta: czy to ostatni mecz Lewandowskiego w barwach Bayernu? Nikt w Katalonii nie ma wątpliwości, że negocjacje transferowe potrwają jeszcze tygodniami i że będą szalenie trudne. Ale widzą światełko w tunelu. Lewandowski na Camp Nou? To jest realne.

Pini Zahavi zapewnia Barcelonę, że Lewandowski chce grać na Camp Nou

Swój optymizm hiszpańskie media opierają na zdaniu samego Polaka. Według nich Lewandowski nie jest zadowolony z oferty Bayernu i chce przyjąć warunki Barcelony. Jest zdecydowany na transfer. W imieniu Polaka zapewnił o tym szefów klubu z Katalonii jego agent Pini Zahavi.

Reklama

W dodatku ostatnio tak hiszpańskie, jak niemieckie media poinformowały, że Bayern nie mówi kategorycznie "nie" dla transferu, choć kontrakt Lewandowskiego wygasa w czerwcu 2023 roku. Kataloński "Sport" nie ma cienia wątpliwości, że tego lata na Camp Nou dojdzie do rewolucji w kadrze. Lewandowski ma być najważniejszym transferem nowej Barcy.

Konkretów w mediach hiszpańskich jest niewiele. Teksty są oparte na spekulacjach. Podobno Lewandowskiego uraziło, że Bayern nie traktuje go sprawiedliwie po ośmiu latach gry. Oferuje przedłużenie kontraktu tylko o rok, bez podwyżki (Lewandowski zarabia ponad 20 mln euro za sezon - pisze El Mundo Deportivo). Poza tym Polakowi nie podobało się ponoć to, że Bawarczycy zabiegali o Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund, który ostatecznie trafił do Manchesteru City.

Bayern szuka zastępcy dla Lewandowskiego?

Za "Bildem" katalońskie media podają, że Bayern stara się teraz o zatrudnienie Sadio Mane z Liverpoolu, którego kontrakt wygasa w połowie 2023 roku. Senegalczyk ma zastąpić Lewandowskiego? Prasa hiszpańska cytuje też Cezarego Kucharskiego, byłego agenta Lewandowskiego, który powiedział, że od momentu, gdy Polak trafił do Bayernu latem 2014 roku, szefowie klubu z Bawarii wiedzą, że chciałby kiedyś grać w La Liga. "On potrzebuje zmiany, nowych wyzwań" - mówi Kucharski.

Czy zadłużona Barcelona znajdzie pieniądze na transfer? "El Mundo Deportivo" pisze, że Polak nie będzie bardzo drogi. "40 mln euro to maksymalna kwota, której może zażądać Bayern" - dodaje.

Nikt w Hiszpanii nie stawia pytania, czy Lewandowski poradzi sobie na Camp Nou. Wszyscy uważają to za pewnik traktując go jako napastnika najwyższej światowej klasy. Podkreślają, że od siedmiu lat nie zdobył mniej niż 40 goli w sezonie i właśnie dziś w meczu z Wolfsburgiem chce zapewnić sobie drugi w karierze Złoty But dla najlepszego strzelca lig europejskich. W tym sezonie Bundesligi zdobył 34 bramki. "To napastnik kompletny i wszechstronny" - pisze "Sport".

Dariusz Wołowski

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Legia Warszawa. Grzegorz Kulka dla Interii: To nas zaprowadziło do finału. Wideo INTERIA.TV

ZOBACZ TEŻ:

Dziekanowski: Ważą się losy Roberta Lewandowskiego

Nagelsmann skomentował sytuację Lewandowskiego