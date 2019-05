Według hiszpańskich mediów FC Barcelona jest już pewna zakontraktowania kolejnego młodego zawodnika Ajaksu Amsterdam, Matthijsa de Ligta. Wcześniej klub ogłosił zakontraktowanie Frenkie de Jonga, kupionego aż za 75 mln euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Ernesto Valverde (Barcelona): Rezultat pozostaje otwarty. Wideo © 2019 Associated Press

Informacje jako pierwsze podał hiszpański portal libertaddigital.com. Według ustaleń dziennikarzy Barcelona osiągnęła już porozumienie z de Ligtem, a "Duma Katalonii" będzie musiała wyłożyć na 19-letniego kapitana Ajaksu około 80 mln euro.

Reklama

Dzięki znakomitej postawie w Lidze Mistrzów de Ligt był łączony z wieloma zespołami, a oliwy do ognia mieli dolewać agenci piłkarscy, którzy, chcąc podbić cenę za piłkarza, oferowali go m.in. Manchesterowi United, Juventusowi, czy PSG. Szczególnie zainteresowane Holendrem były "Czerwone Diabły", ale zawodnik nie zamierzał przenosić się do Manchesteru.

De Ligt jest nie tylko 15-krotnym reprezentantem Holandii, ale także rekordzistą Ligi Mistrzów. Najpierw został on najmłodszym zawodnikiem w historii, który poprowadził zespół w fazie pucharowej LM.

Barca już wcześniej zakontraktowała kolegę de Ligta z Ajaksu, Frenkie de Jonga. 21-letni pomocnik kosztował Barcelonę 75 mln euro.

Liga Mistrzów: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Gracz Ajaksu Amsterdam Matthijs De Ligt (z prawej) podczas meczu z Bayernem Monachium / AFP

WG