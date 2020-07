Kilka lat temu wszyscy czterej synowie Zinedine’a Zidane’a, trenera Realu Madryt, byli piłkarzami stołecznego klubu. Jak poinformował dziennik "As", wkrótce pozostanie tylko dwóch, bowiem kończy się kontrakt Luki. Dużo wcześniej odszedł Enzo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Juventus - Sampdoria 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Do czerwca 2017 roku zawodnikami "Królewskich" byli czterej synowie Zidan’ea: Enzo, Luca, Theo i Elyaz. Wtedy klub, z którym związany był od dziecka, opuścił najstarszy z nich, liczący dziś 25 lat Enzo. Pokonywał kolejne szczeble w akademii, trafił do seniorskiej drużyny rezerw, a w pierwszym zespole zadebiutował 30 listopada 2016 roku. Wystąpił i strzelił bramkę w meczu 1/8 finału Pucharu Hiszpanii z trzecioligową ekipą Cultural Leonesa (6:1). Potem grał m.in. w Alaves i Lausanne-Sport.

Reklama

Według gazety "As", wkrótce Real opuści też 22-letni Luca Zidane. Bramkarz ostatnio grał na zasadzie wypożyczenia do Racingu Santander, a właśnie wygasa jego umowa z "Królewskimi". Nie zostanie przedłużona. Być może przeniesie się do rodzinnej Francji.

W 2015 roku z reprezentacją U-17 wywalczył mistrzostwo Europy.

W tej sytuacji, oprócz ojca (Zidane’a), będącego od 2016 roku głównym trenerem Realu (współpracownikiem Carlo Ancelottiego został latem 2013), w madryckim klubie pozostanie dwóch jego potomków: 18-letni Theo i 14-letni Elyaz. Media podkreślają, że Theo, pomocnik, mierzy 195 cm i przechodzi do Castilli. Najbardziej stylowo na boisku przypomina tatę. Najmłodszy z rodzeństwa Elyaz jest lewym obrońcą i występuje w zespole Cadete B.

Seniorskie rozgrywki 2019/2020 w hiszpańskiej ekstraklasie wygrał Real Madryt, wyprzedzając Barcelonę i Atletico Madryt.

giel/ co/