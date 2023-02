Tak zwany projekt "LaLiga Boost" ma jasne zasady dotyczące tego, gdzie mogą iść te pieniądze. Kluby muszą przeznaczyć 70 procent funduszy na projekty infrastrukturalne i modernizacyjne. Do 15 procent można wykorzystać na pozyskanie zawodników, a pozostałe 15 procent na redukcję zadłużenia. Każdy klub powinien był przedstawić swoje plany La Liga do zatwierdzenia przed czerwcem 2022 roku , chociaż według urzędnika ligi tylko 21 zostało w pełni zatwierdzonych, a pięć klubów nie przedstawiło jeszcze swojego planu rozwoju.

La Liga. Tak najłatwiej wydawać pieniądze

"Jest zrozumiałe, że większość pieniędzy wydanych do tej pory była przeznaczona na spłatę zadłużenia i transfery zawodników, ponieważ najłatwiej jest dostarczyć dokumentację w tej kwestii i dostać zatwierdzenie; nie wymaga to dalszego planowania" - powiedziała Marta Alonso , dyrektor wykonawczy La Liga, podczas prezentacji dla około 450 przedstawicieli 38 klubów na spotkaniu w Tarragonie we wtorek.

Prezes La Liga, Javier Tebas, stwierdził, że spodziewa się wzrostu przychodów z praw telewizyjnych o 11 procent rocznie rocznie do 2027 r., kiedy ma zostać podpisana nowa umowa. La Liga spodziewa się też, że całkowita wartość jej działalności wzrośnie z 24,2 do 33-35 miliardów euro w ciągu siedmiu do 10 lat, co pomoże klubom zainwestować swoją część pieniędzy.