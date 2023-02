Całe zamieszanie rozpoczęło się przed weekendem, kiedy to w katalońskich mediach zaczęły pojawiać się informacje dotyczące rzekomego procederu, w ramach którego FC Barcelona miała przez kilka lat opłacać Jose Marię Enriqueza Negreirę , byłego wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Sędziów, w zamian za co ten miał przekazywać klubowi raporty dotyczące arbitrów oraz młodych piłkarzy.

"Kilka dni po tym, jak wiadomość o tzw. 'sprawie Negreiry' dotarła do opinii publicznej, Sevilla FC pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie i oburzenie informacjami, które z dnia na dzień wychodzą na światło dzienne w mediach, stwierdzając, że absolutnie konieczne jest dotarcie do sedna sprawy, aby wyjaśnić, co się stało i kto jest za to odpowiedzialny" - czytamy w tekście.