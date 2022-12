Hiszpańska prokuratura wycofała zarzuty wobec Neymara

Podejrzani byli też m.in. rodzice zawodnika, dwóch byłych prezesów Barcelony Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu , a także były prezes Santosu - Odilio Rodrigues . Wszyscy mieli naruszyć interesy funduszu inwestycyjnego DIS, który posiadał 40 procent praw do kwoty transferu Brazylijczyka. Firma uważała, że suma, którą Santos i rodzina piłkarza otrzymała od Barcelony była zaniżona.

Barcelona podawała, że zapłaciła za Neymara 57,1 mln euro. Przedstawiciele katalońskiego klubu informowali, że 17,1 mln euro trafiło na konto Santosu , reszta - do rodziny piłkarza. DIS , który otrzymał 6,8 mln euro z 17,1 mln oficjalnie wypłaconych brazylijskiemu klubowi, zażądał 35 mln euro odszkodowania .

Firma oskarżała też Neymara i jego otoczenie o podpisanie umowy na wyłączność z Barceloną w 2011 roku. Podczas procesu Neymar twierdził, że nie pamięta, iż brał udział w tych negocjacjach . Stwierdził, że polegał na wyborach swojego ojca i podpisał to, co kazał mu podpisać.

Z kolei ojciec Neymara argumentował ze swojej strony, że to nie do niego, lecz do klubu Santos należało poinformowanie DIS o negocjacjach prowadzonych z Barceloną.