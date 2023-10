Hiszpanie zachwyceni rywalem Lewandowskiego. Niezwykłe, jak go nazwali

Tuż po spotkaniu były piłkarz m.in. Manchesteru City podkreślił, że zamierza wykorzystać niemal każdą minutę, którą spędza na boisku. W najbliższym czasie może on na dłuższej zagościć w wyjściowej jedenastce "Dumy Katalonii" ze względu na uraz Roberta Lewandowskiego, który nie był w stanie dokończyć środowego meczu. Wiele wskazuje na to, że przerwa kapitana reprezentacji Polski będzie trwała znacznie dłużej niż wstępnie przypuszczano .

Ferran Torres bohaterem Barcelony. Niezwykłe, jak nazwały go media

Co niezwykle ważne, Torres jest istotnym elementem układanki Xaviego , będąc drugim najlepszym strzelcem swojej drużyny. Hiszpana wyprzedza jedynie wyżej wspomniany Lewandowski.

Kataloński "Sport" nazywa go "rekinem", wskazując, że napastnik pochodzący z Walencji cechuje się niezwykłą skutecznością, a także regularnością w strzelaniu goli. Przytoczono nawet statystykę pokazującą, że wpisuje się na listę strzelców średnio co 88, minut. Z kolei Robert Lewandowski pokonuje bramkarzy średnio co 130 minut.