Sytuacja Granady w tabeli ligowej jest dramatyczna. Klub z Andaluzji od 5. kolejki nieprzerwanie znajduje się w strefie spadkowej, choć w ostatnich miesiącach pojawił się niewielki, ale jednak promyczek nadziei. Granada nie przegrała żadnego z ostatnich trzech meczów , co pozwoliło jej odrobić część strat do strefy bezpiecznej.

Swój wkład w udane spotkania z Deportivo Alaves, Athletikiem i Osasuną miał Kamil Jóźwiak . Reprezentant Polski przeniósł się w zimowym okienku do ekipy z La Liga i dość szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie . Sztab szkoleniowy był zadowolony z jego występów, ale prawdziwy popis dał w niedzielnym starciu z Osasuną.

Granada rozbiła Osasunę. Premierowa asysta Kamila Jóźwiaka

Granada do meczu z ekipą z Pampeluny przystępowała w roli faworyta, ale mimo to kibice i eksperci nie spodziewali się, że spisze się tak znakomicie. Gospodarze objęli prowadzenie w 29. minucie. Do siatki trafił wówczas Pellistri. Zaledwie trzy minuty po zmianie stron wynik podwyższyli, a kapitalnym podaniem otwierającym popisał się Kamil Jóźwiak.