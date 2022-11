Hiszpanie zabierają się za "Lewego" i Pique! Kiedy decyzja ws. zawieszenia?

"Lewy" obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dokładnie w 31. minucie po tym, jak w brutalny sposób powalił na ziemię jednego z rywali podczas wyskoku do piłki. Pique co ciekawe został ukarany będąc na ławce rezerwowych, a zawiniły tu zbyt krewkie reakcje obrońcy na boiskowe wydarzenia. To jednak nie wszystko.

Polak schodząc z boiska wykonał kilka nietypowych gestów , które nie umknęły uwadze sędziego Jesusa Gila Manzano. W protokole meczowym zapisał, że "RL9" wykonał w stosunku do niego "gesty dezaprobaty" - a to już zwiastuje dalsze kłopoty kapitana naszej reprezentacji.

Robert Lewandowski z dłuższą karą? Karty zostaną odkryte w piątek

Te same przepisy mają zastosowanie również w momencie, w którym futbolista okaże jawne lekceważenie w stosunku do arbitrów - a o to właśnie oskarżany jest Lewandowski. Ile przymusowego odpoczynku od występów na murawie będzie grozić "Lewemu"? W najgorszym przypadku będą to trzy potyczki w Primera Division, w najlepszym przypadku jedna, a - jak informuje "Mundo Deportivo" - ostateczne decyzja w tej sprawie zapadnie już w najbliższy piątek.