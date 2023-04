Hiszpanie wskazują winnych klęski Realu. Zaczepiają też... sędziów

Hiszpańskie media obarczają Edera Militao winą za klęskę Realu Madryt z Gironą

Hiszpańskie media, szczególnie te bliżej związane z Realem, nie szczędziły krytyki zawodnikom Carlo Ancelottiego . Największe gromy spadły na Edera Militao , który szczególnie przy drugim golu Girony zachował się bardzo źle i łatwo pozwolił wygrać dogodną pozycję Castellanosowi. " Nieobecny, nie do poznania . Nic nie było dobre w jego wykonaniu przy drugim golu Castellanosa. Najpierw złamał linię spalonego, a następnie rozluźnił się i pozwolił rywalowi wygrać wyścig o piłkę. Nie popisał się też przy golu na 4:1. To był jeden z jego najgorszych meczów w barwach Realu " - punktuje Brazylijczyka "Marca".

Jedynym piłkarzem, który zdaniem Hiszpanów zasłużył na pozytywną notę był Vinicius Junior , który pod koniec pierwszej połowy zdobył gola kontaktowego, a w końcówce wypracował trafienie Lucasa Vazqueza. Co ciekawe, dziennikarze "Marki" mają po tym meczu pretensje również do... sędziów.

Katalońskie media odliczają przewagę Barcelony nad Realem Madryt

Oczywiście zupełnie inaczej patrzą na to media bardziej sprzyjające "Dumie Katalonii". Kataloński "Sport" zwraca uwagę na prowokacyjną naturę Brazylijczyka i seryjne zbieranie przez niego żółtych kartek. "Vinicius Junior się nie uczy. Napastnik Realu jest równie dobrym piłkarzem, co prowokatorem. Jego koledzy z drużyny i inni piłkarze niezliczoną ilość razy doradzali mu już zmianę nastawienia. Ale Brazylijczyk nadal błądzi, że błądzi. Dziś przeciwko Gironie wrócił do swoich dawnych nawyków - czytamy. Katalończycy podają także statystykę, że Vinicius tylko w tym sezonie ma tyle samo żółtych kartek (9), co Karim Benzema w 14 sezonach w barwach "Królewskich".