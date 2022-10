Hiszpanie w siódmym niebie! Oto co piszą o Lewandowskim! "Z innej planety!”

Barcelona potrzebowała niespełna pół godziny, by strzelić trzy bramki Baskom. Robert Lewandowski zdobył swą 12. Bramkę w La Liga, a - co ciekawe - to dopiero druga jego strzelona lewą nogą.

Swój festiwal strzelecki w ekstraklasie Hiszpanii Polak zaczął właśnie lewą nogą, gdy w meczu z Realem Sociedad zakończył kontrę Alejandra Balde strzałem do siatki z pięciu metrów.

Minęły dwa miesiące i "Lewy" znowu popisał się bramką z lewej nogi, przy czym ta ze spotkania z Athletikiem jest o niebo ładniejsza od tej, jaką zdobył w sierpniu, z Realem Sociedad.

Nic dziwnego, że hiszpańskie media toną w zachwytach.

Gol z innej planety: Dembele i Lewandowski kreowali z wielką fantazją podkreśla dziennik sportowy "As".

Zdjęcie "As" zachwyca się grą Roberta Lewandowskiego i Osmane'a Dembele

"Mundo Deportivo" poszło jeszcze dalej i akcję "Lewego" porównało do popisów gwiazd NBA.

"Obrót Lewandowskiego był godny najlepszych zawodników w NBA, tylko w jego przypadku, zamiast miażdżyć obręcze, niszczy bramki. Co więcej, postawił się również w roli hojnego asystenta, co jest oznaką jego taktycznej inteligencji" - zachwyca się grą Polaka ogólnohiszpański dziennik sportowy z Barcelony "Mundo Deportivo".

Także z punktu widzenia interesu reprezentacji Polski przed mundialem ważne jest, że "Lewy" zszedł po 62 minutach. Może w ten sposób oszczędzić siły nie tylko na MŚ. Już w środę Blaugranę czeka prestiżowy rewanż z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów.

Lewandowski: Widziałem, że nie wszystko w Barcelonie jest poukładane

