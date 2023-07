Hiszpanie ujawniają prawdziwą opinię o Mbappe. Wymownie nazywają go w Realu

Nie milknie temat przyszłości Kyliana Mbappe. Hiszpańskie media gorąco żyją jego ewentualnymi przenosinami do Realu Madryt. Wszystko wskazuje jednak na to, że najwcześniej dojdzie do nich za rok. Taki stan rzeczy zdaniem "Marki" mieli zaakceptować przedstawiciele Realu Madryt, widząc, że szanse na pozyskanie Francuza już teraz są minimalne. Według dziennikarzy jest on postrzegany na Santiago Bernabeu jako "uwięziony przez pieniędze".