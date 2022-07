Choć przygotowania Manchesteru United do sezonu są już w pełni, Cristiano Ronaldo wciąż nie wrócił do treningów z drużyną. Oficjalnym powodem takiej sytuacji są "sprawy rodzinne" Portugalczyka, lecz w tle toczą się dyskusje na temat możliwego transferu 37-latka.

Ronaldo miał być już oferowany kilku klubom - Chelsea, Bayernowi Monachium czy FC Barcelona! Wciąż nie znalazł jednak nowego pracodawcy, co do którego ma jeden warunek - musi mieć pewne miejsce w Lidze Mistrzów.

Czytaj także: Cristiano Ronaldo osobiście reaguje na plotki. Krótko i dosadnie

Cristiano Ronaldo w Atletico Madryt? Fani Realu byliby w szoku

Dziennik "As" podsycił jednak nowe spekulacje dotyczące Portugalczyka, który zdaniem hiszpańskich dziennikarzy może trafić do... Atletico Madryt!

Jak czytamy, "dołączenie Cristiano Ronaldo do Atletico Madryt nie jest utopią i nabiera kształtów". "As" wymienia kilka powodów. Jednym z nich są naciski partnerki gwiazdora - Georginy Rodriguez, która chciałaby wrócić do Hiszpanii, a zwłaszcza Madrytu. Zielone światło całej operacji miał dać już trener Atletico - Diego Simeone. Problem mogą stanowić jednak - a jakże - względy finansowe.

Transfer CR7 do Atletico byłby wstrząsem dla fanów Realu, w którym swój pomnik budował Ronaldo. Na ten moment nie można jednak wykluczyć takiego scenariusza.