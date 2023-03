Chodzi konkretnie o mecz z 7 października 2012 roku. To był jeden z bardziej pamiętnych klasyków, bo na Camp Nou padł remis 2:2, a dubletami po obu stronach popisali się Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Sędzią tamtego spotkania był Carlos Delgado Ferreiro, dla którego było to pierwsze El Clasico prowadzone w karierze. "Libertad Digital" dotarł do szczegółowego raportu na jego temat, który sporządził Jose Maria Enriquez Negreira. Został on przejęty przez hiszpańskie służby w czasie przeszukania domu byłego dyrektora klubu Josepa Contrerasa, który zmarł pod koniec zeszłego roku.