Hiszpańskie media poinformowały, że Trybunał Administracyjny ds. Sportu (TAD) podjął ostateczną decyzję co do zawieszenia Roberta Lewandowskiego. Nie jest to decyzja dobra dla napastnika Barcelony - sąd podtrzymał decyzję o zawieszeniu "Lewego" na trzy spotkania, "kasując" zawieszenie jej przez Centralny Sąd ds. Spornych w Madrycie. Oznacza to, że Polak nie wystąpi m.in. w prestiżowym spotkaniu z Atletico Madryt.