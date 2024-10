Hiszpanie ogłaszają ws. Szczęsnego i Barcelony. Na to czekano, znakomite wieści

Wojciech Szczęsny bez dwóch zdań ma za sobą naprawdę spore zamieszanie jeśli mowa o jego zawodowych losach - Polak latem rozstał się z ekipą turyńskiego Juventusu , a potem sporo mówiło się m.in. o jego potencjalnym transferze do Monzy .

Ostatecznie "Szczena" wraz z końcem sierpnia ogłosił że... po prostu odwiesza buty na kołek, domykając pewien istotny życiowy etap. Jego piłkarska emerytura nie potrwała jednak długo - bramkarz nie musiał być długo przekonywany do tego, by dołączyć do FC Barcelona po tym, jak "Blaugrana" znalazła się w mało komfortowej sytuacji po stracie Marca-Andre ter Stegena na wiele długich miesięcy.