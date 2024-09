Hiszpanie ogłaszają "dzień Szczęsnego". Polak na okładce. Media już huczą o kluczowej decyzji

Hiszpańskie media sportowe żyją dziś transferem Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelona. Reporterzy kanału Jijantes FC przyłapali już rano Polaka na lotnisku w Maladze, skąd polecieć ma prosto do stolicy Katalonii, by najpierw przejść testy medyczne, a następnie podpisać kontakt z gigantem europejskiego futbolu, stając się tym samym klubowym kolegą Roberta Lewandowskiego.