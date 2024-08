Hiszpanie na ustach całego świata, tak ogłosili hit. "Admin jest niepoważny"

Conor Gallagher z londyńską Chelsea związany był od dzieciństwa, a konkretnie od momentu, gdy miał osiem lat. Wychowanek przez wiele sezonów starał się w końcu na dobre "zakotwiczyć" w pierwszej drużynie "The Blues" i po serii wypożyczeń - do Charlton Athletic, Swansea City, West Bromwich Albion i Crystal Palace - w końcu mu się to udało.