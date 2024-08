Hiszpanie już wiedzą. Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego przed startem sezonu

Już dziś o godz. 21:30 FC Barcelona rozegra pierwszy mecz sezonu LaLiga. "Duma Katalonii" zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Będzie to też ligowy debiut Hansiego Flicka w roli trenera drużyny Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media przewidują, w jakim składzie nowe rozgrywki zainauguruje Barca i są zgodne co do decyzji. ws polskiego napastnika.