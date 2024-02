Hiszpanie bez wątpliwości ws. Barcelony. Czas na wyczekiwany powrót, to już jasne

FC Barcelona stanęła przed ważną szansą - po tym, jak Real Madryt rozbił Gironę 4:0, podopieczni Xaviego Hernandeza będą mieć okazję do tego, by nadrobić nieco stratę dzielącą ich w tabeli od "Blanc-i-vermells". Jeśli jednak plan ten ma się udać, to muszą oni w niedzielę bezwzględnie pokonać Granadę - hiszpańska prasa nie ma przy tym wątpliwości, że "Blaugranę" tym razem wspomoże już gwiazdor, który wcześniej na długi czas wypadł ze składu...