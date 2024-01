Hiszpanie bez wahania, takie słowa o Polaku. Wielki krok w FC Barcelona?

Styczeń w większości europejskich lig co prawda przypada w zasadzie dokładnie na środek piłkarskiego sezonu, ale jako pierwszy miesiąc roku kalendarzowego automatycznie skłania on do pewnych refleksji, porównań oraz swoistych zapowiedzi.

Kataloński "Sport" w tej swoistej noworocznej konwencji postanowił przygotować zestawienie dziesięciu wielkich talentów z legendarnej szkółki FC Barcelona, La Masii, które w 2024 roku mogą naprawdę zabłysnąć. Na liście znalazło się też jedno nazwisko, które szczególnie powinno przykuć uwagę polskich kibiców...

Mowa tu o Michale Żuku, który nie tak dawno powrócił do "Blaugrany" z akademii Pogoni Szczecin, wcześniej przez lata zbierając szlify właśnie w ramach młodzieżowych zespołów "Barcy". 15-latek opisany został w artykule Jaume'a Marceta w zasadzie w samych superlatywach.

Można by rzec, że wygląda jak zawodnik stworzony komputerowo, ponieważ charakteryzuje się bardzo harmonijnym sposobem poruszania się na boisku ~ czytamy w tekście.

"Na szczęście klasy i techniki Żuka nie da się zaprogramować ani sklonować, jego talent jest wrodzony, ma go we krwi i wyraża go w bardzo naturalny i odważny sposób. A kiedy Michał dotyka piłki, nie jest to rutynowe i mechaniczne, jego kontakt z piłką emanuje szczególną magią" - dodano.

Co więcej, padło też jasne porównani nastolatka do... Thiago Alcantary i jego sposobu obchodzenia się z futbolówką. To bez wątpienia miłe słowa, bo mowa tu o graczu, który potrafił błyszczeć nie tylko w FCB, ale i Bayernie Monachium czy Liverpool F.C. Niebawem przekonamy się, czy w roku 2024 junior faktycznie wykonana kolejny wielki krok w swojej karierze.

Hiszpania czy Polska? Wielki dylemat młodego Żuka

W tym wszystkim jest jednak pewien szkopuł - nie wiadomo, jaka będzie reprezentacyjna przyszłość Michała Żuka. Rodzice młodzieńca pochodzą z Zamojszczyzny, natomiast on sam urodził się już w Katalonii i trudno dziwić się temu, że ostatnio np. zdecydował się na grę w reprezentacji Hiszpanii U-15, grając zresztą m.in. przeciwko... "Biało-Czerwonym". Nawet gdyby jednak nie dane mu było kiedyś debiutować w seniorskiej kadrze w koszulce z orzełkiem na piersi, warto będzie śledzić jego dalszy rozwój...

