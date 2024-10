Hiszpanie bez litości dla gwiazdy Realu. "Zrobił z siebie historycznego głupca"

Kylian Mbappe aż osiem razy był łapany w sobotę na ofsajdzie. Wystarczyło tylko pierwsze 45 minut, by jego licznik w tej jakże niechlubnej statystyce wskazywał już sześć spalonych. W sumie piłkarzom Realu Madryt w Klasyku zdarzyło się to aż 12 razy, przy ledwie jednym(!) graczy FC Barcelona. Ktoś powie, że wynikało to z taktyki Hansiego Flicka. Oczywiście, ale wyszła też przy tym nieudolność, zwłaszcza Francuza, który nie potrafił pilnować pozycji, a przecież Carlo Ancelotti i koledzy stworzyli mu warunki do tego, by mógł wykorzystywać swój największy atut, czyli szybkość.

