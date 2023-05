Hiszpania może pożegnać się z marzeniami o mundialu? Wszystko przez rasizm

Brytyjski "The Times" ostro zaatakował La Ligę i inne hiszpańskie instytucje w sprawie bierności wobec problemu rasizmu. Dziennikarze znanego tytułu powołują się na brytyjskie doświadczenia w walce ze stadionowym rasizmem i mają dla Hiszpanów kilka rad, jak poradzić sobie z tym gigantycznym problemem, który narastał w Hiszpanii od dawna, ale objawił się światu z całą mocą po wydarzeniach z meczu Valencii z Realem Madryt. W tym właśnie spotkaniu doszło bowiem do skandalicznego zachowania trybun wobec Viniciusa Juniora, gracza "Królewskich".

Dziennikarze wskazują, że uderzyć się w pierś powinna La Liga, hiszpańska federacja, ale też policja i inne służby, które nie potrafiły wyłapać skutecznie tych, którzy już przecież nie jeden raz kierowali wobec Viniciusa Juniora przejawy rasizmu. Gazeta podkreśla, że angielski model nie jest może idealny, ale udało się doprowadzić do tego, że na Wyspach Brytyjskich incydenty rasistowskie są czymś bardzo rzadkim na stadionach.

Brytyjczycy: Jeśli Hiszpania nie poradzi sobie z rasizmem, nie powinna dostać prawa do organizacji mundialu

Brytyjczycy wskazują, że być może hiszpański rząd powinien wdrożyć odpowiednie działania, wspomagając tym samym La Ligę i wyposażając ją w odpowiednie narzędzia do ścigania rasistów. Tak, jak to miało miejsce przed laty na Wyspach Brytyjskich.

"Trzydzieści lat po tym, jak miało to miejsce w Wielkiej Brytanii, Hiszpania potrzebuje swojej kampanii Kick It Out" - apeluje "The Times", apelując o "wykopanie rasizmu" z hiszpańskich stadionów. Autorzy pytają też, jaki sygnał wysyła światu La Liga, "jeśli nie potrafi chronić wielkiego, młodego talentu, jakim jest Vinicius, przed nadużyciami" ze strony kiboli.

Jednocześnie jednak "The Times" - cytowany w tym temacie przez hiszpański "As" - stawia mocną tezę, że jeśli Hiszpanom nie uda się w najbliższym czasie poradzić sobie ze zjawiskiem rasizmu, to nie mogą liczyć na przyznanie im współorganizacji mundialu w 2030 roku.

"Hiszpania przygotowuje się do przedstawienia swojej kandydatury do współorganizacji mundialu w 2030 roku (...). Na pewno byłoby to nie do pomyślenia, by Hiszpania została wybrana na współorganizatora turnieju, jeśli do tego czasu nie podejmie zdecydowanych działań, by wyeliminować rasizm z gry" - twierdzą Brytyjczycy.

Vinicius / AFP

Javier Tebas, szef La Liga / AFP

Vinicius Junior / AFP