FC Barcelona wzięła srogi rewanż na Levante UD za porażkę z maja 4-5. Duma Katalonii rozbiła w Walencji gospodarzy 5-0, a trzy gole zapisał na swoim koncie Lionel Messi. Autor hat tricka dorzucił jeszcze dwie asysty i pomógł swojej drużynie umocnić się na pozycji lidera LaLiga.

Piłkarze Barcelony zawitali do Levante nie tylko, by umocnić się na pozycji lidera LaLiga, ale też by wziąć rewanż za ligową porażkę z wiosny. W maju Levante rzuciło mistrzom Hiszpanii rękawicę i wygrało po niesamowitym meczu 5-4. Tym razem Duma Katalonii nie zamierzała wracać z Walencji na tarczy.



Jeszcze przed przerwą Barca ułożyła sobie mecz i zadała dwa ciosy ekipie Levante. W 35. minucie Messi urządził sobie między rywalami slalom przed polem karnym, wpadł wreszcie do środka i podał do Suareza, a ten tylko dołożył nogę i zrobiło się 1-0. Argentyńczyk sam podwyższył na 2-0, a wszystko miało miejsce w 43. minucie, gdy kapitalnie podał mu z głębi pola Busquets. Snajper Barcy pognał na bramkę rywali i zimną krwią wpakował piłkę do siatki.

W drugiej połowie Barcelona błyskawicznie zadała trzeci cios, Messi trafił na 3-0 w 47. minucie. Po szybkiej akcji Suareza a Albą ten drugi zgrał do środka, a Messi płaskim strzałem wpisał się na listę strzelców. Podobnie uczynił w 60. minucie, gdy Suarez świetnie ograł rywala na skrzydle, podał wzdłuż pola karnego do Vidala, a ten oddał do Messiego. Argentyńczyk uderzył z pierwszej piłki i skompletował hat tricka, podwyższając na 4-0. Do końca spotkania Barca przeważała, a Levante potrafiło odpowiedzieć jedynie brutalnym faulem Cabaco na Dembele, po którym sędzia wyrzucił zawodnika gospodarzy z boiska.



Wynik spotkania na 5-0 ustalił w 88. minucie meczu... Pique. Środkowy defensor pognał z własnego pola karnego do ataku, rozegrał akcję, poczekał pod bramką rywali na podanie od Messiego, a później zwiódł dwóch rywali i wpakował piłkę do siatki. Blaugrana pewnie wzięła trzy punkty i w tabeli LaLiga przewodzi, mając trzy "oczka" zapasu nad Sevillą i Atletico Madryt. Levante jest ósme.



W innych niedzielnych meczach Huesca 2-2 zremisowała z Villarrealem, a mogła nawet wygrać, ale Melero nie wykorzystał rzutu karnego w 66. minucie. Espanyol Barcelona przegrał po raz piąty z rzędu, tym razem na swoim terenie 1-3 z Betisem Sewilla. Biało-zieloni zostali tym samym piątą ekipą w ligowej tabeli. Wiceliderem jest Sevilla FC, która w niedzielę 2-0 pokonała po golach Banegi i Sarabii Gironę.