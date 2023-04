FC Barcelona rozbiła 4:0 Real Betis w meczu 32. kolejki La Liga. Efektowne zwycięstwo to jedno, ale uwagę trybun pod sam koniec meczu skradł Lamine Yamal. 15-latek został bowiem najmłodszym debiutantem w historii klubu, a Xavi na pomeczowej konferencji prasowej porównał go nawet do... Leo Messiego. "To podobny piłkarz, też ma wrodzony talent" - stwierdził Hiszpan.