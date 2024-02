Histeria w Madrycie. Real masakruje sędziego, haniebny incydent na ekranie

Część kibiców nie tylko w Hiszpanii zdążyła już przywyknąć do prognozy, że obecny sezon La Liga zakończy się triumfem Realu Madryt . Taka wizja może się jednak okazać mocno złudna. "Królewscy" wprawdzie otwierają tabelę, ale ich przewaga nad resztą stawki nie jest gigantyczna .

Druga w zestawieniu Girona traci do lidera tylko sześć punktów. Z kolei broniącą mistrzowskiego tytułu Barcelonę od szczytu tabeli dzieli osiem "oczek". To cały czas stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę, że do rozegrania pozostało jeszcze 12 kolejek.