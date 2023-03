Estadio San Mames to wyjątkowo trudny teren bez względu na klasę zespołu, który się tutaj pojawia. Barcelona trafiła jednak w dobry moment na odwiedziny . Athletic Bilbao złapał wyraźnie zadyszkę - seria potyczek bez triumfu urosła właśnie do pięciu.

Fani "Blaugrany" nie oczekiwali powtórki z jesiennego starcia na Camp Nou . Gospodarze wygrali wówczas gładko 4-0. Tym razem wystarczyła najskromniejsza wygrana, by ugruntować pozycję na szczycie tabeli La Liga .

Nadzieje na realizacje takiego scenariusza w dużej mierze pokładano w Robercie Lewandowskim . Polak uporał się z urazem mięśniowym i zgodnie z zapowiedziami wrócił do gry po dwutygodniowej absencji, od razu meldując się w wyjściowej jedenastce . Sama jego obecność na murawie miała podziałać na rywali paraliżująco.

Athletic - Barcelona. VAR w akcji, Raphinha trafia na wagę triumfu

Ten incydent nie podziałał na Katalończyków ożywczo. Przeszli do ospale konstruowanych ataków pozycyjnych i niewiele brakowało, by zapłacili za to wysoką cenę. Po upływie 30 minut gry Baskowie mogli skarcić rywala dwukrotnie na przestrzeni ledwie minuty. Najpierw kąśliwy strzał Inakiego Williamsa z trudem wybronił Marc-Andre ter Stegen, a zaraz potem po uderzeniu głową Raula Garcii futbolówka trafiła w poprzeczkę.