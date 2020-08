Były piłkarz Barcelony i reprezentacji Szwecji Henrik Larsson został jednym z asystentów trenera katalońskiej ekipy Holendra Ronalda Koemana. Obok brązowego medalisty mistrzostw świata z 1994 roku zatrudniono także Alfreda Schreudera.

Obaj związali się z "Dumą Katalonii" kontraktami do 30 czerwca 2022 roku, czyli do końca obecnej umowy Koemana. Holender został oficjalnie trenerem tej ekipy w środę. Zastąpi zwolnionego za słabe wyniki Quique Setiena. Pod jego wodzą Barcelona przegrała z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów rekordowo wysoko 2-8 i zakończyła sezon bez żadnego trofeum.

Larsson i Koeman byli kolegami z boiska w latach 1995-97, kiedy razem występowali w Feyenoordzie Rotterdam. 48-letni Szwed piłkarzem Barcelony był przez dwa lata (2004-06), rozegrał 62 oficjalne spotkania i zdobył 22 bramki. Dwukrotnie był mistrzem kraju, raz triumfował w Champions League i wywalczył Superpuchar Hiszpanii.



Schreuder, rodak Koemana, jest specjalistą od taktyki przy stałych fragmentach gry. Zajmował się tym m.in. w Hoffenheim, przyczyniając się do pierwszego w historii awansu tej ekipy do Ligi Mistrzów, a także w Ajaxie Amsterdam, który z nim w sztabie awansował do półfinału ubiegłorocznej edycji.