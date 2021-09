4. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-09-12 21:00 | Stadion: Estadio Santiago Bernabéu | Widzów: 19874 | Arbiter: José María Sánchez Martínez Real Madryt Real Club Celta de Vigo 5 2 DO PRZERWY 1-2 K. Benzema 24',46',87' Vinícius Júnior 54' E. Camavinga 72' Santi Mina 4' F. Cervi 31'

Celta szybko objęła prowadzenie. Już w czwartej minucie do siatki trafił Santi Mina.

20 minut później, strzałem głową, wyrównał Karim Benzema. Wydawało się, że od tego czasu Real przejmie inicjatywę i zdobędzie kolejne bramki.



Tak się nie stało i do przerwy "Królewscy" przegrywali. W 32. minucie goście wyprowadzili bowiem świetną kontrę. Pół boiska przebiegł Hugo Mallo i wbiegł w pole karne z prawej strony. Zagrał do środka, gdzie wbiegał Franco Cervi. Ten próbował efektownie, piętą, pokonać Thibauta Courtoisa. Trafił jednak w słupek, ale piłka odbiła się pod jego nogi i za drugim razem trafił już do siatki.

W drugiej połowie Benzema skompletował hat-tricka i przypieczętował zwycięstwo Realu

Piłkarze Realu poczuli się podrażnieni i już na początku drugiej połowy wyszli na prowadzenie. W pierwszej akcji po przerwie, ponownie głową do siatki trafił Benzema.



Wiadomo, że Benzema świetnie czuje się w polu karnym. W 55. minucie pokazał jednak, że potrafi także asystować. Obsłużył wtedy prostopadłym podaniem Viniciusa Juniora, który w sytuacji sam na sam, uderzył obok bramkarza i trafił do siatki.

W 66. minucie, na boisku pojawił się Eduardo Camavinga, który debiutował w barwach "Królewskich". Sześć minut później trafił do siatki, dobijając strzał Luki Modricia.



Real na tym nie poprzestał. Nadal atakował i zdobył jeszcze jedną bramkę. W 86. minucie, w polu karnym, faulowany był Vinicus Junior i sędzia wskazał na 11. metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Benzema, kompletując hat-tricka i zapewniając Realowi trzy punkty.



Po tym meczu Real został liderem Primera Division. "Królewscy" mają 10 punktów, tyle samo, co Valencia i Atletico Madryt.



MP



5 2 Real Madryt Real Club Celta de Vigo Courtois Carvajal Militão Nacho Gutiérrez Modrić Valverde Casemiro Júnior Hazard Benzema 3 Dituro Mallo Araújo Murillo Cerón Galán Méndez Cervi Suárez Tapia Cortijo Aspas Mina SKŁADY Real Madryt Real Club Celta de Vigo Thibaut Courtois Matías Ezequiel Dituro Daniel Carvajal Ramos Hugo Mallo Novegil Eder Gabriel Militao 63′ 63′ Nestor Araujo Razo 32′ 32′ . Nacho 43′ 43′ 89′ 89′ Jeison Fabián Murillo Cerón 89′ 89′ Miguel Gutiérrez Ortega Javier Galán Gil 79′ 79′ Luka Modrić 52′ 52′ Brais Méndez Portela Federico Valverde 31′ 31′ 63′ 63′ Franco Emanuel Cervi Casemiro Denis Suarez 54′ 54′ 55′ 55′ 89′ 89′ Vinicius Junior 46′ 46′ Renato Fabrizio Tapia Cortijo 66′ 66′ Eden Hazard Iago Aspas 24′, 46′, 87′ (k.) 24′, 46′, 87′ (k.) Karim Benzema 4′ 4′ 63′ 63′ Santiago Mina Lorenzo REZERWOWI Luis Federico López Andúgar Rubén Blanco Veiga Andrii Lunin 89′ 89′ Joseph Aidoo 89′ 89′ Silva Junior Marcelo José Manuel Fontán Mondragón Jesús Vallejo Lázaro Kevin Vázquez Comesaña Antonio Blanco Conde Miguel Baeza Pérez 66′ 66′ 72′ 72′ Eduardo Camavinga 46′ 46′ Francisco José Beltrán Peinado Alarcon Suarez Isco 52′ 52′ 63′ 63′ Augusto Jorge Mateo Solari Lucas Vázquez Iglesias Okay Yokuşlu 79′ 79′ Marco Asensio Willemsen 63′ 63′ Thiago Galhardo do Nascimento Rocha Mariano Díaz Mejía 63′ 63′ Manuel Agudo Duran Nolito 89′ 89′ Rodrygo Silva de Goes

STATYSTYKI Real Madryt Real Club Celta de Vigo 5 2 Posiadanie piłki 59,8% 40,2% Strzały 17 10 Strzały na bramkę 16 6 Rzuty rożne 7 3 Faule 8 16