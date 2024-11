Hansi Flick zdecydował. Znamy skład FC Barcelona na derby z Espanyolem

FC Barcelona mknie jak burza przez rozpoczęte kilka miesięcy temu zmagania La Ligi . "Duma Katalonii" jak na razie na jedenaście spotkań przegrała tylko jedno i pewnym krokiem zmierza po kolejny w swojej historii tytuł mistrza Hiszpanii. Ostatnio piłkarze dali kibicom mnóstwo powodów do radości, bo najpierw rozprawili się z Bayernem Monachium , a następnie na Estadio Santiago Bernabeu nie dali żadnych szans Realowi Madryt . Stołeczna ekipa przegrała aż 0:4.

Dublet na wrogim terenie ustrzelił Robert Lewandowski . "Myślę, że bardzo istotne jest to, że jako drużyna gramy bardzo ofensywnie, strzelamy wiele goli. Ważne jest to, że cały czas mamy w głowie myśl, że chcemy więcej. Jest tak, że czasem w nogach czujesz zmęczenie i masz takie gorsze minuty, ale ważne jest, że głowa jest zawsze dobrze przygotowana, a obok siebie masz zawodników, którzy ci pomagają" - cieszył się Polak prowadzący w klasyfikacji strzelców La Ligi.

Wojciech Szczęsny dalej na ławce rezerwowych. To było do przewidzenia

"Hansi Flick obecnie nie ma żadnego powodu, by wyrzucić Inakiego Penę z podstawowego składu. Zanotował wspaniały występ w El Clasico, a także w innych meczach prezentował się bardzo dobrze. Trudno byłoby zrozumieć, gdyby nagle miał wylądować na ławce rezerwowych" - mówił o poranku dla WP SportoweFakty Sergi de Juan z hiszpańskiego "AS". Słowa te się potwierdziły i wiele wskazuje też na to, że nici z debiutu Polaka w przyszłym tygodniu w starciu z Crveną Zvezdą.