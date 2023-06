Chodzi o zarzut krzywoprzysięstwa, za które grozi w Chorwacji nawet do pięciu lat więzienia . Zarówno Luka Modrić , jak i Dejan Lovren mieli - zdaniem prokuratury - dopuścić się go właśnie w sprawie prowadzonej przeciwko dawnemu prezesowi Dinama Zagrzeb , Zdravko Mamiciowi. Jak podaje "Jutarnji List", wyrok Sądu Okręgowego w Osijeku, który skazał Zdravko Mamiciaa na 6,5 roku więzienia za zdefraudowanie w Dinamie 116 mln kun, uprawomocnił się w marcu 2021 roku, ale sąd zdecydowało się teraz, 27 miesięcy później, na ponowienie zarzuty przeciwko dwóm asom chorwackiej reprezentacji.

Luka Modrić i Dejan Lovren doprowadzili Chorwację do wicemistrzostwa świata w 2018 roku i trzeciego miejsca na ostatnim mundialu w Katarze w 2022 roku. Pierwszy gra w Realu Madryt i jest jedną z największych gwiazd światowego futbolu, a drugi to zawodnik Olympique Lyon.

Luka Modrić i Dejan Lovren z zarzutami prokuratury

Obrońca Olympique Lyon jest oskarżony o krzywoprzysięstwo polegające na sporządzeniu aneksu do umowy krótko po podpisaniu głównego dokumentu oraz na fałszywe zeznanie, że osobiście otwierał konto w jednym z chorwackich banków, chociaż prokuratura ustaliła, że tego dnia był we Francji. Pomocnik Realu Madryt, według prokuratury, próbował wprowadzić śledztwo w błąd, twierdząc, że aneksy do kontraktu podpisywał za każdym razem, gdy go przedłużał, choć ustalono, że zrobił to tylko raz - kiedy opuszczał klub. A to były istotne kwestie w procesie Mamicia.