Wielkimi krokami zbliża się "El Clasico", czyli mecz FC Barcelona i Realu Madryt - z całą pewnością najbardziej elektryzujące spotkanie w Primera Division. Przy tej okazji amerykańska telewizja ESPN poprosiła Karima Benzemę o kilka słów komentarza na temat nadchodzącego starcia z "Blaugraną" oraz o jego zapatrywaniach na tegoroczny plebiscyt Złotej Piłki.

Karim Benzema: Nie ma znaczenia, kto gra w "El Clasico"

"Dla mnie wszystko jest tak, jak dawniej, to najlepszy mecz, jaki istnieje w świecie piłki" - stwierdził Francuz zapytany o to, czy "El Clasico" będzie dla niego teraz czymś innym, skoro w meczu nie weźmie już udziału ani Ronaldo, ani Messi.



"Nie ma znaczenia, jacy piłkarze grają w obu klubach obecnie, jacy grali w przeszłości i jacy zagrają w przyszłości. Przed czasami Cristiano i Messiego był na przykład pojedynek Zidane kontra Ronaldinho. Zawodnicy się zmieniają, ale mecz Realu z Barceloną zawsze będzie meczem Realu z Barceloną, niezależnie od tego, kto bierze w nim udział" - stwierdził napastnik "Królewskich".



Gracz został także zapytany o swoją obecną formę. "Czuję się dobrze pod względem fizycznym, im więcej czasu mija, tym czuję się nawet lepiej" - orzekł 33-latek.



'W dużej mierze chodzi tu o doświadczenie, a odkąd skończyłem trzydziestkę, także o pracę, której nie widać na pierwszy rzut oka" - kontynuował. "Wszystko, co robisz po treningu, kiedy wracasz do domu, musi się wiązać z powagą i profesjonalizmem. Musisz nauczyć się czerpać radość z każdego rodzaju pracy nad sobą, a nie tylko z tego, co dzieje się na boisku" - twierdzi Benzema.



Karim Benzema: Nigdy nie byłem bliżej Złotej Piłki

Ważnym wątkiem w rozmowie z ESPN była kwestia Złotej Piłki. Plebiscyt zostanie rozstrzygnięty w przedostatni dzień listopada, a Benzema jest wymieniany jako jeden z głównych kandydatow.



"To zawsze był dla mnie ważny cel, zawsze miałem go z tyłu głowy. Kiedy zobaczyłem, jak Cristiano Ronaldo wygrał tę nagrodę, pomyślałem, że ja też mogę tego dokonać" - zdradza piłkarz.



"Mogę rzec, że nigdy nie byłem tak blisko wygrania Złotej Piłki jak teraz, a to dzięki temu, co osiągnąłem w ciągu ostatnich trzech czy czterech lat" - mówi Benzema. "To wcale nie jest dla mnie jakaś odległa perspektywa" - dopowiada.

Karim Benzema jest ostatnio wymieniany jako jeden z najpoważniejszych kandydatów do sięgnięcia po prestiżową nagrodę przyznawaną przez "France Football". Snajper tylko w ostatnich miesiącach zdobył dla Realu 11 bramek, zanotował również osiem asyst. W poprzednim sezonie został wicekrólem strzelców ligi hiszpańskiej wespół z Gerardem Moreno - obaj graczy trafiali do siatki 23 razy. Lepszy był tylko Leo Messi (30 goli).

Robert Lewandowski, Karim Benzema... a może ktoś inny?

Francuz może być tym samym bardzo mocnym konkurentem dla Roberta Lewandowskiego, który również jest wymieniany w gronie potencjalnych zdobywców Złotej Piłki. Innym kandydatem ma być m.in. Jorginho, włoski piłkarz brazylijskiego pochodzenia, który w 2021 roku sięgnął jednocześnie po mistrzostwo Europy oraz po zwycięstwo w Lidze Mistrzów wraz z Chelsea.

Benzema do Realu Madryt dołączył w 2009 roku, wcześniej reprezentując barwy Olympique Lyon. Zbliżające się "El Clasico" będzie już jego 37. w dotychczasowej karierze.

Zdjęcie Karim Benzema wierzy, że ma spore szanse na Złotą Piłkę w tym roku / Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

