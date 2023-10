Gwiazdor Realu znowu "ograł" wszystkich. Statuetka jedzie do Madrytu

Co miesiąc LaLiga w porozumieniu ze swoim partnerem tytularnym, marką EA Sports tworzącą grę wideo EA Sports FC (do niedawna seria FIFA), organizują głosowania internetowe na najlepszego piłkarza danego miesiąca w hiszpańskiej ekstraklasie. W sierpniu wygrał Jude Bellingham z Realu Madryt, we wrześniu Takefusa Kubo, który wyprzedził między innymi Roberta Lewandowskiego.