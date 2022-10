Gwiazdor Realu Madryt zakończy karierę po sezonie? To coraz bardziej prawdopodobne

"Kiedy zakończy się obecny kontakt, odejdę" - takie zdanie według portalu "Relevo" ma powtarzać Toni Kroos swoim kolegom z szatni Realu Madryt. Z początku mieli oni nie wiedzieć, czy ta zapowiedź jest żartem, ale jak czytamy, możliwość urzeczywistnienia zakończenia kariery niemieckiego pomocnika jest coraz bardziej prawdopodobna. Jego umowa wygasa już w czerwcu przyszłego roku, a nie ma on w planach gry w USA czy na Bliskim Wschodzie.

Toni Kroos bliżej zakończenia kariery? Doniesienia z Hiszpanii

Kiedy przedłużał kontrakt z "Królewskimi" w październiku 2016 roku, powiedział: "nie widzę siebie grającego w wieku 36 lat". W styczniu będzie obchodził 33. urodziny. Jeśli zdecyduje się więc zawiesić buty na kołku, będzie to wynikiem chłodnych przemyśleń, a nie chwilowego impulsu. O tę kwestię został zapytany Carlo Ancelotti na konferencji prasowej po spotkaniu z Barceloną.

- On wie, co o tym myślę ja, koledzy z zespołu, klub. Tyle. Nie będziemy na niego naciskać, jest profesjonalny. Bez względu na to, jaką decyzję podejmie, będziemy szczęśliwi - powiedział włoski szkoleniowiec. Niektórzy dziennikarze w Hiszpanii odczytują te słowa jako małe pożegnanie.

Działacze ze stolicy Hiszpanii już dawno chcieli rozpocząć rozmowy z Kroosem o nowej umowie, ale ten wolał zaczekać. - Chcę być tym, który zostawi futbol, a nie tym, który zostanie porzucony przez niego - stwierdził kiedyś. Ma świadomość, że jego ciało się starzeje i wymaga coraz dłuższego okresu odnowy. Przez to w zeszłym roku zakończył karierę reprezentacyjną. Czas pokaże, czy oglądamy właśnie ostatni sezon w jego wykonaniu.

